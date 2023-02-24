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鴻海推誠信經營系列課程 深化廉潔企業文化

2023/2/24 10:18
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海集團表示，近日於總部舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程，今天第2場誠信經營系列課程持續推廣，深化全集團經營管理階層誠信經營意識與廉潔企業文化。

鴻海今天透過新聞稿表示，集團誠信經營系列課程持續推廣，第2場活動今天展開，邀請「財星500大企業稽核師的舞弊現形課」作者高智敏，講述企業誠信正直理念及防弊工具；曾任高等檢察署檢察官的律師林宗志分享如何建構有效防弊機制，形塑企業誠信文化；台灣大學法律學院院長王皇玉剖析國際反貪腐公約及ESG永續發展。

鴻海指出，為落實集團誠信經營核心理念至全球各事業單位，近日已於總部舉行ISO 37001反賄賂管理系統認證高階主管課程。邀請KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行副總經理朱成光，講述反貪腐反賄賂國際發展趨勢及ISO37001實務運用；台北地方檢察署主任檢察官高一書解析從舞弊事件中，學習如何杜絕賄賂事件；審計部法規委員會簡任審計周靜幸分享企業應建立有效內控，以降低舞弊風險並預防弊案。

鴻海指出，作為年度ISO 37001高階主管課程之一，包括集團總財務長黃秋蓮、半導體策略長蔣尚義、投資長杜墨璽、人資長夏國安、資訊長龔培元、環保長洪榮聰，以及多位事業群總經理皆親自參與，部分海外高階主管透過視訊系統自海外連線。

鴻海表示，此次課程共連線全球10個主要廠區，總計逾百位協理級以上主管分梯次參與，展現集團推動誠信廉潔與反貪反賄的重視程度。

鴻海指出，集團從2021年12月導入ISO 37001反賄賂管理系統，歷經為期3個月運行取得認證與國際接軌，定期舉辦高階反賄賂相關管理課程，同時，集團藉由推動行為準則（CoC）、反貪反賄課程培訓，以及貪腐賄賂風險評估機制，將管控程序內化於各作業流程，持續深化集團員工誠信廉潔文化。（編輯：楊蘭軒）1120224

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