每3度有1度是綠電 27日風光發電量及滲透率雙創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北28日電）228連假期間風光持續發威，台電今天表示，27日中午12時24分太陽及風力瞬時發電量合計達696.5萬瓩，12時40分風光滲透率則達31.53%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電。

台電今天透過新聞稿表示，27日中午12時24分太陽及風力瞬時發電量合計達696.5萬瓩，12時40分風光滲透率達31.53%，雙雙創下新高紀錄，且風光滲透率已連續7天超過15%，達成能源轉型一大里程碑。

台電指出，除了天氣條件助力外，也歸功於官民聯手帶動再生能源裝置量提升，才能達到好成績，隨未來再生能源新血陸續加入，綠能發電將逐步提高。

台電表示，2022年國內再生能源設置持續向前行，離岸風電單年度設置量超過1GW，太陽光電模組配置量達2.5GW。

其中，太陽光電為有史以來完成量最高的一年，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提升設置速率；離岸風電方面，藉由近年逐漸累積的海事工程經驗，對海域天候與地質條件越來越熟悉、工程進度越來越有把握，國內各風場開發業者持續為離岸風電進程努力不懈。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電說明，因應再生能源占比逐漸提高及間歇性發電特性，台電逐漸調整調度策略，靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，也將持續發展儲能設備及再生能源發電量預測技術，協助調度人員規劃多元策略，以維持系統頻率及電壓穩定。

除積極配合政府能源政策大力發展再生能源，為使民間業者投入共創，台電將持續強化電網基礎設施，提供足夠饋線容量，協助民間建置的再生能源順利併網，促進再生能源裝置容量成長，攜手讓再生能源開發極大化。（編輯：林淑媛）1120228