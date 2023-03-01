準上市醫材新兵睿生光電 估今年營運溫和成長

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）醫材廠睿生光電今天舉辦上市前業績發表會，去年每股盈餘（EPS）5.62元。內部預估下半年到明年動能轉強，全年營運將溫和成長，工業應用新領域產品下半年開始出貨，並預計3月下旬掛牌上市。

睿生於2019年由群創分拆成立，為提供一站式服務的供應商，主要產品為數位X光感測器「元件」、「模組」，以及數位X光檢測設備研發、設計與銷售。睿生光電的TFT-PD（薄膜電晶體－光電二極體）產品銷售量全球領先，各主要品牌皆為睿生「X光平板感測器」客戶。80%以上為客製產品，主要生產基地在台南。

2022年睿生營收新台幣18.9億元，稅後純益1.99億元，年增0.1%，EPS 5.62元。

睿生光電董事長楊柱祥表示，未來目標是成為全球數位X光系統的「視網膜、眼睛」元件，睿生擁有完整的產品及技術開發團隊，深厚的客戶基礎以及完整的一站式服務也是最大優勢。感測器技術TFT-PD能讓X光感測器的解析度提升、耗電量降低、移動檢測裝置更輕薄，並可應用於動態檢測。

在醫療用X光影像檢測領域，睿生總經理李志聖表示，新研發的IGZO技術（氧化銦鎵鋅，一種薄膜電晶體技術）可使產品在原有大尺寸的優點上，以較佳成本優勢切入動態檢測的應用領域，預期使用IGZO產品滲透率將快速提升。

李志聖指出，睿生產品客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，涵蓋區域是同業之最。接下來在印度及東亞都會有較明顯成長，ODM部分在台灣及東亞等新興市場也會有新動能。

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李志聖表示，睿生在醫療領域深耕多年，於X光感測器的市場保持龍頭地位，未來將持續發展智慧醫療市場，由硬體設計製造跨入軟體AI及智慧平台的服務，並且加速生態系的布建。

除了醫療用場域，李志聖指出，隨著用於動態X光檢測的產品線逐步拓展，預期工業用、生產線用X光檢測設備的市場將出現快速的增長；睿生攜手業界合作夥伴，發展製造場域的自動化X光檢測設備，計畫由流水線生產製造的檢驗切入，逐步進入半導體、鋰電池的精密檢查，將在X光影像服務上開創新局，預計下半年開始出貨。（編輯：楊蘭軒）1120301