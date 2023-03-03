天鈺：電視客戶訂單回穩 盼第1季營運落底

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（中央社記者張建中新竹3日電）面板驅動IC廠天鈺董事長林永杰今天表示，電視客戶訂單逐步回穩，希望第1季是今年營運谷底，預期第2季業績可望較第1季成長。

天鈺下午舉行線上法人說明會，林永杰說，去年第4季電視市場有些急單湧現，隨著終端品牌廠庫存有效去化，今年第1季客戶訂單進一步回穩。

至於筆記型電腦及手機市況，林永杰表示，庫存水位比電視高，希望能在今年第1季或第2季有效去化，下半年客戶需求回溫。

電子書產品部分，林永杰指出，去年下半年市場低迷了6個月時間，目前需求有回溫跡象。電子標籤部分，市場正處於去化庫存階段，預期需求最晚今年第3季可望回溫。

電源管理晶片部分，林永杰說，市場修正情況不像面板驅動IC那麼劇烈，目前需求步入低迷情況；面對競爭者積極降價搶單，天鈺積極應對，希望透過新產品增加新客戶。

林永杰表示，顯示器產業景氣谷底已到，未來可望緩步向上。在面板廠理智控制產能情況下，預期供應鏈也將更趨健康。

林永杰說，大尺寸面板驅動IC第1季出貨量可望較去年第4季增加一些，預期第2季出貨量將更明顯增加，只是產品價格仍有壓力。

林永杰表示，希望第1季為今年營運谷底，第2季業績可望成長。至於毛利率表現，應視競爭態勢及供應鏈支持情況而定。

天鈺目前庫存水位已降至歷史新低，林永杰說，隨著景氣回溫，勢將增加晶圓投片。晶圓代工價格並沒有下降情況，不過代工廠祭出優惠方案，吸引預先投片。（編輯：黃國倫）1120303