布局精準檢測市場 睿生光電3/7起競拍

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（中央社記者韓婷婷台北2日電）群創子公司睿生光電配合上市前公開承銷，對外競價拍賣2448張，競拍底價新台幣59.83元，暫定承銷價70元，預計3月27日掛牌上市。

睿生光電競拍時間自3月7日至9日，3月13日開標；另於3月15日至19日辦理公開申購，21日抽籤。

睿生光電董事長楊柱祥表示，生產的數位X光感測器元件、模組，以及數位X光檢測設備未來輔以AI進行影像分析，可使檢測精準度大為提升，從精準診斷進而做到精準預防，將疾病在尚未發病前加以預防控制。

楊柱祥表示，根據市調機構 MarketsandMarkets 資料顯示，數位X光檢測2021年的市場規模為111億美元，預期在約8.1%的年均成長率下，2026年整體市場規模將達到164億美元。

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楊柱祥指出，睿生光電客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，涵蓋區域不僅為同業之最，透過一站式服務提供客戶不同運營模式的選擇，且一條龍生產模式可大幅提升品質穩定性與成本競爭力，搭配持續發展的智慧醫療市場，營運動能成長可期。

2015年美國宣布精準醫療倡議，全球各大生技公司紛紛投入相關研究與開發。資誠PwC發布的「2022精準治療之發展現況與趨勢」報告中指出，全球精準治療產業每年複合年成長約10%，產值將在2025年達到3814億美元；精準診斷在精準醫療中扮演重要的角色。（編輯：張良知）1120303