台化去年每股賺1.26元 擬配息0.95元
2023/3/3 19:15
（中央社記者賴言曦台北3日電）台塑四寶股利政策陸續出爐，台化2022年每股稅後淨利（EPS）新台幣1.26元，今天召開董事會通過每股擬配息0.95元，以今天收盤價70.6元計，現金殖利率約1.3%。
台化2022年營收3798.96億元，年增3.8%。稅後淨利73.59億元，年減80.81%。每股稅後淨利1.26元、擬配發0.95元現金股利，合計配發股利55.68億元，並決議將在5月26日召開實體股東會。
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台化2022年下半年受到中國防疫政策、歐美通膨衝擊終端需求影響，營運轉弱，但隨著中國解封，台化指出，春節期間公司各營業部門維持接單，配合市場需求，除了寧波廠繼續全產全銷，台灣、越南各廠2月起逐漸提高產量，第2季可望全部恢復正常，預估第1季營收逐月增加。
台塑四寶中，台塑化已公告去年EPS為1.51元，董事會決議擬配發1.1元現金股利。台塑、南亞尚未公布。（編輯：楊蘭軒）1120303
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