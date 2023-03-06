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上銀拚上半年業績回溫 歐洲車用滾珠螺桿測試中

2023/3/6 15:16（3/6 17:28 更新）
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2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）6日起盛大登場，上銀董事長卓文恒表示，第2季業績有機會逐步往上拉，上半年業績拚逐月回溫。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月6日
2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）6日起盛大登場，上銀董事長卓文恒表示，第2季業績有機會逐步往上拉，上半年業績拚逐月回溫。 中央社記者鍾榮峰攝 112年3月6日
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，能見度相對拉長至3.5個月，第2季業績有機會逐步往上拉，上半年業績拚逐月回溫，歐洲車用滾珠螺桿產品測試中，拚今年底開始放量，今年資本支出較去年略增。

2023年台北國際工具機展（TIMTOS 2023）今天舉行，上銀集團在南港展覽館2館參展，卓文恒下午接受媒體採訪指出，展望上半年營運，上銀在1月和2月接單狀況有好轉跡象，大銀微系統接單也較去年同期略回溫，但上銀和大銀微系統業績和去年同期相比，仍有一段差距，現在處於谷底，期待漸漸回溫，預估第2季業績有機會逐步往上拉 ，上銀和大銀微系統上半年業績有機會逐月回溫，下半年期盼慢慢轉佳。

卓文恒指出，現在能見度相對拉長至3.5個月，部分產品還要加班才能消化訂單，包括航太、鋰電池、風力發電等新能源、電動車等大型機台傳動元件需求穩健，半導體應用相對平平。

觀察主要市場，卓文恒表示，中國大陸需求有回溫跡象，第2季可望逐步回溫，歐洲、東南亞、印度等市場對傳動元件需求持續回升。

他透露，歐洲車用滾珠螺桿產品目前測試中，看今年底或明年有無機會放量，目前持續按照計畫進行。

卓文恒表示，日本市場運作穩健，不過需觀察日圓匯率狀況，透過智慧型旋轉工作台和減速機等新產品出貨，彌補匯率變數。日本當地設備業廠商對傳動元件需求穩健，較去年底略微回升，中國大陸廠商向日本採購機械的需求量也相對持穩。

在機器人產品方面，卓文恒表示，上銀在相關項目業績持穩，包括物流業等應用穩健，目前機器人業績占比約7%左右。

在全球產能布局，卓文恒表示，義大利廠正在議價中，預計3月可能確定購買現成廠房，預計6個月至8個月後進駐機台；台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中，預估2025年完工。他並透露，上銀正評估嘉義大埔美二期廠區規劃，最快2024年動工。

展望今年資本支出，卓文恒預估，上銀今年資本支出規模會比去年多一些，主要是建廠進程延遲、加上台中兩廠汰舊換新，以及義大利擴廠需求。

上銀下午也公布2月自結合併營收新台幣20.06億元，重返20億元，較1月14.47億元成長38.61%，較去年同期24.54億元減少18.24%，累計今年前2月上銀合併營收34.53億元，較去年同期48.55億元下滑28.87%。（編輯：郭無患）1120306

#卓文恒
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卓文恒
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