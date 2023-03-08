群光去年每股賺10.26元擬配息7.5元 同創新高

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）群光電子2022年營收、毛利、營業利益、稅後淨利與每股盈餘均寫下歷史新高，每股盈餘（EPS）10.26元，年增18%，首度超越一個股本，董事會通過配息7.5元，同樣創新高，殖利率逼近8%。

群光2022年營收新台幣1157.48億元，年增8%，，稅後淨利73.20億元，年增19%，每股盈餘（EPS）10.26元，年增18%，同時是連續16年EPS超過5元，其中第4季淨利達17.02億元，EPS為2.38元，淨利與EPS創同期新高。

群光董事會今天亦通過將發放7.5元現金股利，配發率高達73%，配息率已連續10年維持在7成以上，依3月7日收盤價94.8元計算，現金殖利率約7.9%。

展望今年，群光表示，去年整體隨著影像產品逐步成長，尤其AI相關應用需求持續擴大，整個非PC產品營收比重已拉升至6成，是推動去年整體營運逆勢創高主要動能，今年AI影像產品仍是主要成長動能。

法人預估群光今年營收成長在個位數百分比，獲利則力拚維持去年水準。

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群光表示，在AI應用日益廣泛引領下，群光的AI影像產品去年營收成長超越4成，帶動整體影像產品營收成長超越2成。AI除使用於智慧家庭影像產品外，目前亦應用在商用監測、車用、智慧影音會議系統中。

群光指出，高階商用監控攝影機除了影像辨識外，還有聲音辨識的功能，去年受惠歐美地區的國防授權法（NDAA）商機，今年的新客戶與新產品亦值得期待，營收預計可望翻倍。另外，去年推出拋棄式內視鏡，技術獲得美系大廠肯定，未來有機會將觸角延伸至更大的市場。（編輯：張均懋）1120308