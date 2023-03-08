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美聯準會主席警告加快升息 亞股大多收跌

2023/3/8 17:00
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（中央社香港8日綜合外電報導）亞股今天大多收跌，因為在官員努力抑制通膨之際，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）吹響加快升息步伐的號角。

法新社報導，鮑爾在備受期待的國會聽證會中，給投資人帶來一記重擊，他們曾對聯準會可能很快暫停緊縮政策、並給予股市急需的提振抱持微弱希望。

近幾週公布的一系列數據表明，全球最大經濟體美國的經濟依然過熱，包括就業數據、消費者支出、工廠活動和通膨數據都相當強勁。

鮑爾對美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）表示：「最新的經濟數據較預期強勁，這意味最終利率可能會高於先前預期。」

「如果所有數據顯示有必要加快緊縮，我們準備加快升息步伐。」

他說，官員將「堅持到底，直到目標達成」。

通膨率目前高於6%，雖然低於去年創下的數十年高點，但仍遠高於聯準會設定的2%目標。

投資人現在認為聯準會將在本月稍晚舉行的會議上升息 50個基點（兩碼），是上次會議的兩倍。聯準會在連續4次升息3碼後，去年12月又升息2碼。

鮑爾的言論比預期更加強硬，Markets.com分析師威爾森（Neil Wilson）說：「目前市場聽到響亮且明確的『利率將更高、維持更久』訊息，並沒有看到聯準會被勸阻。」

香港股市下跌逾2%，上海、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷和威靈頓股市也都收跌。雅加達和東京股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120308

#聯準會
#鮑爾
#法新社
鮑爾
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