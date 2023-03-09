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華碩2月營收月增27% 廣達、仁寶較去年下滑

2023/3/9 18:03
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（中央社記者江明晏台北9日電）PC品牌大廠華碩2月營收反彈，月增逾27%，重回300億大關，但PC市況不振，仍年減13.4%；電子代工大廠廣達2月營收雙降，仁寶則較1月成長，但仍年減逾18%。

華碩公布今年2月集團營收新台幣348.54億元，月增27.7%、年減13.4%；累計華碩今年前兩個月合併營收達621.48億元，年減25.47%。

法人分析，因1月春節工作天數較少，華碩2月營收回升，但整體PC市場需求仍不佳，較去年同期下滑；華碩將於10日舉行法說會，屆時將公布2022年財報及釋出2023年展望。

電子代工大廠廣達2月營收則達833.51 億元、月減7.5%，年減8.1%，為近9個月低點，累計今年前2月營收1734.22 億元、年減9.4%。

廣達先前表示，第1季為傳統淡季、工作天數較少，以往第1季產業出貨平均季減雙位數百分比，由於去年第1季仍有遞延出貨效應、墊高基期，廣達推估今年第1季筆電出貨將呈現年減。

仁寶2月合併營收669.83億元，月增6.8%，較去年同期減少18.8%，累計前2月合併營收為1297.07億元，年減21.4%。

仁寶預估今年第1季淡季筆電出貨將季減10%以內，與先前看法相同，沒有再下修，第2季業績有望季增10%以上。（編輯：蘇志宗）1120309

#華碩
#仁寶
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