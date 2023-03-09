原料成本高漲 統一去年每股賺3.02元年減13.6%

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）統一企業公告去年營收新台幣5248.32億元，年增10.8%，但每股盈餘（EPS）3.02元，年減13.6%；統一表示，獲利衰退主要因食品及食糧事業受原物料價格飆升影響成本，加上轉投資統一證獲利大縮水。

統一企業2022年在食品本業、通路及製藥業成長帶動下，集團合併營收超過5000億元大關，創下歷史新高紀錄，但獲利則呈現衰退，每股盈餘從2021年的3.5元，縮水至3.02元。

統一企業2022年合併稅後淨利265.26億元，年衰退7.9%。歸屬母公司本期淨利171.68億元，年衰退13.6%，EPS為3.02元，較2021年同期3.5元減少0.48元。

統一企業表示，獲利衰退主要因食品及食糧事業受原物料價格飆升影響成本，但集團採取產品凍漲，自行吸收策略，因此影響獲利表現；另外權益法投資方面，受外在經濟環境影響，統一證券等獲利大幅減少。

檢視各主要轉投資公司表現，統一中控本期淨利為人民幣12.22億元，年衰退18.6%，主要因大宗原物料價格上漲及疫情影響運輸等費用增加。

統一超商本期淨利新台幣92.82億元，年成長4.7%，主要因台灣7-ELEVEN持續展店以及菲律賓7-ELEVEN、星巴克等擺脫疫後衝擊獲利回升。

統一實業本期淨利22.46億元，年成長21.3%，主要因產品平均售價優於去年同期，營收及毛利均增長。

台灣神隆本期淨利3.53億元，年成長45.1%，主要因新藥委託開發等事業營收增長及針劑事業研發費用減少。（編輯：楊凱翔）1120309