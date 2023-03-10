三星延攬台積電前研發主管 分析師：應防惡意挖角

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（中央社記者張建中新竹10日電）三星（Samsung）延攬台積電前研發副處長林俊成，擔任半導體部門先進封裝事業副總裁，引發各界關注。半導體產業分析師陸行之表示，台灣應考慮用嚴格標準修法，防止三星未來10至20年的惡意挖角。

陸行之今天在臉書發文說，台灣防範中國大陸在台設分公司惡意挖角半導體精英，美國政府也要求美國籍/雙重國籍半導體製造及設備支援人才在中國大陸晶圓製造廠工作，需要許可執照。

陸行之表示，台灣是否應該考慮用同樣的嚴格標準修法，防止台積電的對手三星未來10至20年的惡意挖角。

對於三星延攬林俊成一事，陸行之認為是不同的案例，因為林俊成早在2017年即離開台積電，加入美光及天虹。陸行之說，他擔心的是很多「梁先生們」。

三星先前曾挖角台積電前研發資深處長梁孟松，震撼各界，台積電當時還大動作反擊，對梁孟松採取法律行動，法院判決梁孟松於2015年底前不得為三星提供服務。梁孟松之後離開三星，跳槽中國晶圓代工廠中芯，擔任共同執行長。（編輯：楊凱翔）1120310