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台積電去年第4季全球市占58.5% 穩居龍頭寶座

2023/3/13 15:20（3/13 15:53 更新）
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台積電第4季營收199.6億美元，市占率攀高至58.5%。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電第4季營收199.6億美元，市占率攀高至58.5%。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹13日電）市調機構集邦科技統計，2022年第4季全球前10大晶圓代工廠營收合計約335.3億美元，季減4.7%；其中，台積電第4季營收199.6億美元，季減1%，市占率攀高至58.5%，揚升2.4個百分點，穩居龍頭寶座。

集邦科技表示，受客戶庫存調整影響，全球前10大晶圓代工廠中僅格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）去年第4季營收較第3季成長，其餘廠商皆較第3季下滑。

集邦科技指出，台積電在iPhone及Android新機備貨需求支撐下，去年第4季營收199.6億美元，季減約1%，修正情況較2線、3線廠輕微，市占率提升至58.5%，穩居晶圓代工龍頭地位。

三星（Samsung）同樣在部分iPhone及Android新機零組件備貨需求支撐，集邦科技估計，三星第4季營收53.9億美元，季減約3.5%，減幅小於業界水準，市占率自第3季的15.5%，略升至15.8%，居第2位。

集邦科技指出，聯電第4季營收21.7億美元，季減12.7%，市占率自第3季的6.9%，滑落至6.3%，居第3位。格羅方德第4季營收21億美元，季增1.3%，市占率自第3季的5.8%，攀升至6.2%，拉近與聯電的差距。

集邦科技表示，前10大晶圓廠去年第4季為14個季度首度營收滑落，今年第1季因傳統淡季效應及大環境不確定性影響，營收跌幅恐將進一步擴大。（編輯：郭無患）1120313

#集邦科技
#台積電
#聯電
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