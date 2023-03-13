欣陸：台南城西垃圾焚化廠更新爐BOT案 2026年營運

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（中央社記者賴言曦台北13日電）欣陸投控今天在法人說明會中表示，旗下欣達環工取得台南市城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，預計今年興建、2026年完工營運；目前在手合約新台幣265億元到275億元間。

針對旗下3大事業體，欣陸表示，截至2022年底，營建工程事業的工程存量為745億元，相當於該事業體去年合併營收的3.8倍；不動產開發營收存量146億元，相當於去年營收的1.5倍；環境工程及水資源處理的在手合約餘額為450億元，相當於去年營收的9.6倍。

旗下大陸建設不動產布局方面，欣陸指出，在手的7個建案中，有4個已完銷，預計今、明年陸續認列，其餘3個建案則預計在2025年認列。

另外，位於高雄的合資日航酒店預計2024年開幕；原出租給家樂福、位於台北市大直的商用大樓為大陸建設持股80.65%子公司萬國商業開發所有，大陸建設計劃跟萬國開發以合建方式，將大樓改建為商辦，為大陸建設跨入新領域的指標產品。

環境工程及水資源處理部分，欣陸表示，旗下欣達環工取得的台南市城西焚化爐更新爐BOT案，2023年到2026年為900噸更新爐興建期，2026年到2048年為營運期，營收來源分別為工程收入及售電、廢棄物處理費收入，在手合約餘額預估介於265億元到275億元之間。

欣陸投控2022年合併營收321.46億元，稅後淨利28.88億元，每股盈餘3.51元，每股擬配發現金股利2.50元，股利發放率71.3%；預計5月30日召開股東會。

欣陸今天股價終場以31.15元作收，上漲0.15元，漲幅0.48%。（編輯：趙蔚蘭）1120310