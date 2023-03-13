旭富：蘆竹廠第4季全數恢復 觀音廠明年上半年投產

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）原料藥廠旭富董事長翁維駿表示，桃園蘆竹區工廠產線重置受到疫情影響進度有延後，去年底恢復到原有產能4成，預計第4季開始可完全恢復回到災前水準，另外觀音新廠也將在2024年投產。

翁維駿今天出席經濟部旗下生技中心研發抗體藥物複合體（ADC）技術平台授權記者會時表示，近2年疫情的確影響工廠重置進度，由於產線還未完全恢復，截至目前為止仍被客戶追著跑，去年底已恢復4成，今年第4季開始產能將完全恢復，同時還會有保險賠償金入帳。

旭富桃園蘆竹區的工廠於2020年12月間發生大火，大部分生產線均燒毀，並延燒鄰近公司。翁維駿指出，2021年透過承租他廠及銷售庫存品維持營運， 2022年自有產能逐步恢復，過去2年獲利仍為持正數。火災保險理賠及和解談判也完成，大致已解決。

翁維駿表示，除了蘆竹廠外，也另外在觀音興建新廠，預計在2024年上半年可投產，屆時整體產能將超越災前水準。不過翁維駿指出，雖然新設備相較舊廠效能進一步提升，但折舊攤提也會讓初期費用成本較高，將擴大營運觸角、優化產品組合提升獲利。

翁維駿坦言，先前有些客戶確實已經將生產轉移到他廠，隨著產能恢復會爭取重新代工，機會還是在的，只是一開始可能不會是第一供應商。

旭富主要生產品項包括PGA中間體、VA series 癲癇原料藥、鎮定安眠原料藥與中間體、BZA青光眼原料藥、心律不整原料藥及抗憂鬱症原料藥等。（編輯：潘羿菁）1120313