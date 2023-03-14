長榮航太上市首日掀蜜月行情 早盤漲逾39%

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（中央社記者賴言曦台北14日電）長榮集團旗下小金雞長榮航太今天以每股新台幣68元掛牌上市，成為長榮集團旗下第6家上市公司，開盤後即上演蜜月行情，在買氣助攻下，早盤最高來到94.6元，漲逾39.11%。

長榮航太是長榮集團旗下繼長榮海運、長榮航空、長榮鋼鐵、長榮國際儲運及中再保後，第6家上市公司，主要業務包含飛機維修及零組件製造，是全球前10大飛機維修公司；公開申購期間吸引超過72萬筆申購單，以釋出3700張股票估算，中籤率約0.5%。

長榮航太2022年合併營收 118.47億元，年增23.19%，稅後淨利15.81億元，每股盈餘4.48元，董事會通過每股擬配發4元現金股利。2023年維修及製造兩大事業體持續成長，今年2月合併營收為10.63億，較去年同期成長2.54億，年增率31.49%；累計今年前2月合併營收20.91億，較去年同期成長3.68億。

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長榮航太維修業務主要成長動能來自國際業務，繼在東北亞、北美市場穩定成長後，公司表示，在看好英國脫歐後衍生新的民航機構認證需求下，今年將進軍英國廣體民航機維修市場，預期未來維修業務能持續保持穩定小幅成長。

製造事業體方面，長榮航太指出，在航空市場需求逐漸復甦的驅動下，飛機製造商均提高產能來應付需求的增加，預期航機零組件需求成長幅度將高於2022年，且目前位於桃園觀音的製造事業體廠房仍有餘裕產能，將有助於製造事業體的營收顯著成長。（編輯：趙蔚蘭）1120314