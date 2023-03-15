東森攻實體經濟 王令麟：5年拚百億業績

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（中央社記者江明晏台北15日電）看好實體經濟將全面發動，東森集團總裁王令麟表示，2022年已大舉布局線下，目標5年業績達百億元，更不排除直接開百貨公司；他認為台灣今年經濟走勢會「外冷內熱」。

東森集團今天舉行年度記者會，總裁王令麟宣布，東森集團2022年營收新台幣347億元，較2021年微幅下滑，主要因為東森自然美兩岸業務受疫情影響，轉投資東森得易購於111年稅後淨利14.88億元，但東森國際年末因執行「無形資產減損測試」後，提列商譽減損20億元，導致稅後淨損5.12億元。

草莓網受國際運費及匯率影響，營收下滑，東森新媒體、東森寵物雲、東森國際營收均持續成長，今年集團總營收397億元，獲利目標28億元左右。

王令麟說，2022年是科技和零售產業最大變動的一年，俄烏戰爭、油價上漲、通貨膨脹，是過去30年、40年前所未見，東森身為零售業的一份子，也面臨很大的環境改變，亞馬遜電商去年賠了100億美元，Google股價也大跌，顯示因為網路發展在疫情過後回去的狀況「比海嘯還嚴重」，消費者大幅度回到實體生活面，去年餐飲業績成長比疫情前成長19%，可見一斑。

後疫情時代來臨，王令麟表示，看好實體經濟，集團已於2022年大舉拓點線下布局，除了去年12月15日剛開幕的新北市中和東森廣場，於4月取得台北車站地下街K區經營，並即將承接台北榮總新建大樓長青樓及第二門診美食廣場的經營權，經營面積合計約367坪，預計6月進駐營運，加上預訂2025年完工啟用的東森林口總部大樓，線下零售業版圖逐步成形。

東森集團指出，實體通路策略以中和總部東森廣場初試啼聲，攜手全家東森一號店，與王令麟和部分股東投資的天蔥餐飲旗下「點8號餐廳」等，一年估創造2億營收；4月東森將運營台北車站K區的商場，預計一年能創造6億以上營收，北榮總長青樓及第二門診的商場經營權，預計一年創造4億營收。王令麟表示，集團目標實體通路業績5年上看百億，未來也不排除開百貨公司。

王令麟提到，電商產業發展18年後開始回頭，全球都在講線上、線下要結合，他也看到這樣的趨勢，未來集團營收來自實體至少會有一半，而線上營收也不會消亡，除了已經不太會成長的電視購物，還有來自網路直播銷售。

針對台灣今年經濟展望，王令麟說基本面看好，民國90年台灣存款不到30兆元，1月底台灣總存款是56.4兆元，等於資金一直回到台灣，市場動能很充沛，整體經濟應該是外冷內熱，且外冷可能會冷到明年。

他也看好寵物市場持續成長，寵物的年齡老化，寵物醫療、保健品的商機擴大；草莓網將強化東南亞市場的經營，結合直播，將東森的自營美妝保健品銷售到國際市場。

此外，東森購物原先預計2025年掛牌上市，王令麟表示，「上不上市已經不是重點，重點是要賺錢」，還要看台灣法令能否給予B2C企業更大的空間。（編輯：張均懋）1120315