仁寶：PC出貨第2季回升 全年估減10%至15%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北15日電）筆電代工廠仁寶今天召開法人說明會，預估今年第1季個人電腦（PC）產品出貨將季減高個位數百分比（約7%至9%），第2季出貨將季增約5%，全年出貨將年減10%至15%。

非PC產品部分，仁寶預估第1季淡季出貨將季減雙位數百分比，第2季出貨將與第1季持平，下半年表現會比上半年好，全年非PC產品出貨仍將小幅衰退。非PC產品主要動能來自手機、穿戴產品、伺服器、車用電子等，今年都會成長雙位數百分比。

仁寶總經理翁宗斌表示，仁寶筆電出貨以商用、高單價電競機種、行動工作站為主，今年將保守應對，必須控制成本和庫存，因為景氣不確定性仍高，俄烏戰爭沒有停止跡象，美國通貨膨脹數據近期又有變化。

他說，已看到部分客戶和通路比較願意拉貨，今年筆電將逐季恢復，第1季是全年低點，全年出貨可能年減高個位數百分比。

庫存方面，翁宗斌認為，產業調整到今年3、4月應該會告一段落，仁寶也按照規劃去化庫存，已經快回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

法人關注品牌廠戴爾將從2025年起，針對銷往美國產品啟動供應鏈去中國化，翁宗斌認為是「誤解」，客戶並未規劃2025年要把產線搬走，雖然有打算外移部分產線，那是因為疫情發生後帶來很大的不確定性，希望分散風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

翁宗斌說，仁寶越南廠已準備好，車電產品在墨西哥也有工廠，可以配合客戶需要做調整。越南工資比較便宜，不過部分零組件還是需要從中國運過去，會增加一些成本，仁寶都有與客戶溝通，等到效率提升，應該是相對較有競爭力的地方。仁寶越南廠出貨占比已超過10%，希望2025年有40%出貨來自越南。

他強調，提升獲利是仁寶最優先目標，將透過產品組合改善、工廠數位化與自動化、標準化設計等方式，來增加效率及降低費用。（編輯：楊凱翔）1120315