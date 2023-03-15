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群聯去年每股純益27.71元 下半年擬配息4.5元

2023/3/15 20:26
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（中央社記者張建中新竹15日電）記憶體控制晶片廠群聯去年稅後淨利新台幣54.01億元，年減33.7%，每股純益27.71元；董事會決議去年下半年盈餘每股配發4.5元現金股利。

群聯表示，去年控制晶片總出貨量創新高，成長超過17%，其中，PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片出貨量同創新高，成長近15%。

受產品平均售價下跌影響，群聯去年總營收滑落至602.56億元，年減3%；此外，群聯提列存貨跌價損失及業外投資損失，去年稅後淨利滑落至54.01億元，年減33.7%，每股純益27.71元。

群聯董事會決議去年下半年盈餘每股配發4.5元現金股利，加計已於去年12月除息的上半年現金股利每股10.27746561元，群聯去年盈餘共每股配發14.77746561元現金股利。

群聯執行長潘健成說，透過協助客戶研發各種應用市場的加值儲存產品或是特殊應用晶片（ASIC）設計，增加與客戶之間的信任感與黏著度，將是群聯未來發展主軸以及成長動能。（編輯：林興盟）1120315

#群聯董事會
#潘健成
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