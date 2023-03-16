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台股跌166點收15221點 創兔年紅盤日來新低

2023/3/16 14:09（3/16 14:43 更新）
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台股16日終場收在15221.12點，下跌166.47點，跌幅1.08%。（中央社檔案照片）
台股16日終場收在15221.12點，下跌166.47點，跌幅1.08%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北16日電）瑞士信貸崩跌，美股開低後跌勢收斂，台股今天逢台積電、大立光除息，盤中一度摜至15186.74點，連破15300、15200點兩道關卡。

加權指數終場收在15221.12點，下跌166.47點，跌幅1.08%，成交值新台幣2417.8億元，8大類股全面收黑。

台積電今天除息，以505元作收，下挫3元；今天同步除息的大立光收在2255元，下跌15元，聯發科早盤下跌後一度翻紅，收756元，下跌0.26%。

鴻海擬配發現金股利5.3元，創掛牌後新高，股價在102元至103元間狹幅震盪，收在102元，跌幅0.49%；長榮收在159.5元，跌幅達4.49%。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電訪表示，美股開低走高，台股應不至於重挫，卻創波段回檔以來新低，不過即便如此，上升趨勢線並未跌破。

黃國偉說明，從矽谷銀行到瑞士信貸的銀行風波，因瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，應不至於發生擠兌，利空可望逐步淡化，後續將觀察下週美國聯準會（Fed）升息態勢能否緩和。

他解釋，原本市場預期美聯準會3、5、6月各升息一次，但金融業危機爆發後，讓聯準會有理由可以考慮放緩升息腳步，甚至只3、5月升息即到頂。（編輯：張均懋）1120316

#台股
#台積電
#大立光
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