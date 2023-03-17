瑞信非雷曼翻版 新光：有瑞士央行支持事情較易解決

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新光金旗下新光銀行17日舉辦西園分行喬遷典禮，新光銀行總經理李正國（右）接受媒體聯訪時表示，瑞信和雷曼風暴不同，且瑞士央行已願意融通、給予支持，希望瑞信可安全度過，讓事件平息。中央社記者謝方娪攝 112年3月17日

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（中央社記者謝方娪台北17日電）瑞信危機暫緩，新光銀行總經理李正國認為，瑞信和雷曼風暴不同，流動性及資本適足指標並無問題，加上瑞士央行願意融通、給予支持，希望瑞信可安全度過短期現象，讓事件平息。

瑞士信貸（Credit Suisse）日前於財報中承認內部控管存在重大弱點，在瑞信大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）宣布拒絕對瑞信挹注更多資金後，瑞信股價一度雪崩下滑，在驚動瑞士央行出面保證將提供流動性援助後，危機暫時緩解。

新光銀行今天舉辦西園分行喬遷，李正國接受媒體聯訪時表示，新光多少難免會有一點曝險部位，但影響不大，且現在瑞士央行及存保已出面支持，願協助瑞信解決流動性問題，瑞信畢竟是一家百年老牌金融機構，當然希望這件事可平息。

李正國提到，他不認為瑞信危機是雷曼風暴翻版，兩者不太相同，且許多專家已有評論，瑞信流動性指標、資本適足率均無問題，加上瑞士央行願意融通、給予支持，只要瑞信流動性不出問題，現在僅是短期現象，希望瑞信能安全度過危機，相信市場的期待都是這樣。

根據金管會統計，2022年底銀行客戶持有瑞信海外債及結構型等相關商品曝險部位達新台幣674億元，瑞信面臨危機消息是否有讓理財客戶陣腳大亂，引起關注。

李正國指出，理專第一時間都會和顧客說明，照顧顧客投資心情是新光放在最優先的第一要務，新光會讓顧客充分了解市場資訊、應該不用太緊張，判斷現在瑞士政府有支持，事情會比較容易解決。

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他坦言，瑞信危機導致短期信心或股價波動難免，但沙烏地國家銀行已說明並非認為瑞信有問題而不願意增加投資，而是持股比例已逼近10%上限，現在瑞士政府都出面了，瑞士央行及存保願意全力融通，只要流動性沒問題，瑞信銀行就沒問題。

近日美國3家銀行陸續倒閉、瑞信危機一度升溫，銀行流動性成為外界焦點。李正國揭露，新光銀行流動性不錯、LCR（流動性覆蓋率）高達150%以上，遠高於2022年底整體國銀平均134.6%。李正國指出，比率高一點並非壞事，可讓顧客心安。（編輯：趙蔚蘭）1120317