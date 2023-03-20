中航去年每股賺3.88元 擬配息2.18元

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（中央社記者賴言曦台北20日電）散裝航運股中航2022年稅後淨利為新台幣7.66億元、年減26.3%，每股稅後淨利（EPS）3.88元，董事會決議每股擬配發2.18元現金股利，配發率約56.1%。

全球高通膨導致終端需求不振，衝擊2022年下半年的海運市場，中航2022年稅後淨利年減26.3%，EPS為3.88元，每股擬配發現金股利2.18元，若以中航今天收盤價40.95元計，現金殖利率約5.3%；預計6月9日召開股東會。

反映散裝航運市況的波羅的海乾散裝指數（BDI）近日轉跌，截至3月17日，指數下挫25點，收在1535點，跌幅1.6%；海岬型運費指數（BCI）下跌63點，收1913點，跌幅3.2%。

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中航回覆中央社詢問時表示，今年初因為巴西雨季使鐵礦砂出口銳減2成，加上開春後歐洲煤炭需求下降，導致運價波動，但目前觀察到，中國解封後鐵礦砂進口量年增7%，煤礦則因基期低，年增率達6成以上，預估相關正向訊號有望延續到第2季。

中航預估，雖然中國目前仍需優先去化庫存，但隨著鐵礦砂行情位處高檔，預期第2季末有機會出現補庫存需求；目前中航每季約有2至3艘船舶換約，日租金價格皆可望談在1.8萬美元以上，且第2季將有2艘新船舶加入，助攻中航營運。（編輯：潘羿菁）1120320