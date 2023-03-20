友達每股配息0.8元 彭双浪：虧損年首次配息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台中20日電）友達光電日前董事會決議，每股配息0.8元，有小股東嫌少，但友達董事長彭双浪今天表示，股利發放當然愈高愈好，但2022年虧損，過去虧損年不發股利，這是第一次發放。

彭双浪在2023智慧友達展指出，股利分配與公司現金運用，須針對未來投資做平衡，股利的發放當然愈高愈好，讓股東得到好的回報，過去友達股利的發放，在虧損年是不發的，雖然2022年虧損，但2023年照發，以現在殖利率來看還逾4%，就是希望股東長期投資得到好的穩定回報。

至於去年講的3年股利政策，彭双浪也希望經過努力盡量達成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣證券交易所公開資訊觀測站顯示，友達2021年大賺逾613億元，每股盈餘6.44元，也讓友達在2022年大方宣布股利政策；但2022年大虧逾211億元，每股虧損2.39元。因此，在2022年針對2021年獲利配發股利之後，因應2022年虧損，則在2023年決議以資本公積配發每股0.8元現金股利。

彭双浪2022年3月28日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，2022至2024年年股東報酬總額不得少於新台幣557.7億元，其中2022年配發288.2億元，配發方式為現金股利每股1元，現金減資每股2元，合計配發3元。其餘將於2023年2024年配發。（編輯：楊凱翔）1120320