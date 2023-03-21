聲寶橘青春樂齡宅動土 預計2025年底完工

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（中央社記者潘智義台北21日電）聲寶集團推出智慧建築「橘青春」樂齡宅，今天正式動土，聲寶規劃，橘青春樂齡宅預計2025年底完工。

聲寶發布新聞稿指出，深耕台灣，為熟齡族打造黃金級智慧建築樂齡宅「橘青春」，為首件以透過都市計畫變更的方式，由政府與民間合力推動的銀髮居住產業，今天上午舉行開工祈福典禮。

聲寶集團總裁陳盛沺指出，之所以命名「橘青春」，是取其台語諧音「足」青春，而橘色代表熟齡世代，正是人生中享受豐收燦爛的精華階段。聲寶集團以5大主軸「好學橘」、「科技橘」、「養生橘」、「好玩橘」、「好冶橘」，打造以橘青春為首的樂齡新地標與在地連結，延伸出樂齡生態圈。

陳盛沺說，橘青春樂齡宅位於新北市土城區，距捷運永寧站僅400公尺，鄰近土城長庚醫院可提供最佳醫療資源。開發案占地806坪，委由李祖原建築師事務所設計，擬興建地上12層、地下4層，全棟116間房，只租不賣。

他指出，橘青春樂齡宅提供60歲以上的熟齡長者居住，為樂齡族群專屬規劃餐飲、消費、健身、學習、醫療等銀髮產業鏈，提供健康健全的生活機能，並規劃往來醫院的接駁巴士、電動車充電車位等交通所需，每季也將回饋里民免費健檢。

他解釋，聲寶將集團的家電產品整合連網技術、智慧醫療、能源管理、研發創新等導入橘青春中，帶給熟齡族不一樣的老後生活，持續快樂學習、預防及延緩失能，維繫與社會的連結，提供住戶們舒適安全更有品質的樂齡空間。

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國發會預測2025年台灣老年人口將突破470萬人，占總人口的20.1%。60歲以上的熟齡族群躍升為主要消費人口，聲寶集團希望以此建案為典範，期盼政府及更多企業能投入，透過跨界跨域的產業合作促進市場競爭提供多元服務，建構更加健全的產業鏈。

聲寶橘青春樂齡宅動土典禮邀請新北市長侯友宜，並與新北市政府經濟發展局長何怡明、城鄉局長黃國峰、衛生局長陳潤秋、土城醫院院長黃璟隆等共同執鏟。（編輯：張均懋）1120321