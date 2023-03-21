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聲寶：樂齡宅2026年營運 盼政府提供土地蓋銀髮宅

2023/3/21 12:43
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（中央社記者潘智義新北21日電）聲寶集團董事長陳盛沺今天在樂齡宅動土典禮表示，預計2025年底完工、2026年營運；他希望政府能提供土地，由企業承租開發銀髮宅，才能提供便宜又好的銀髮宅給需要的人。

聲寶「橘青春」樂齡宅今天正式動土，預計2025年底完工，2026年營運，搭配樂齡宅旁的青年宅，將來可以父母住樂齡宅、子女住青年宅，就近彼此照顧，也不會干擾各自生活。

新北市長侯友宜致辭表示，聲寶有眼光，將廢棄工業區土地改建銀髮宅，只租不售，照顧65歲以上的銀髮族，推出全台第一座銀髮宅，新北市政府也將配合周邊開發、招商一條龍。

陳盛沺說，他今年滿75歲了，人生最美是65歲以後，有時間可自由自在做享受的事。因為30歲以前在學習，之後在服務兒女、父母，65歲才有自己時間，只要健康，就算80、90歲也是「足青春」（台語）；這也是聲寶推出「橘青春」樂齡宅的動念，希望老年人要活出青春，而不只是養生。

陳盛沺受訪時表示，「橘青春」樂齡宅只是小示範，不是大眾化的銀髮宅；若到台南、屏東興建就可以不必蓋在這麼貴的地點，也不必蓋10幾樓，蓋3、4樓也可以，賣老人便宜一點。

他指出，有的縣市歡迎企業蓋銀髮宅，但有的縣市並不歡迎，其實蓋銀髮宅可由地方政府出土地，企業蓋地上建物，企業租地50年後，地上建物所有權歸地方政府、國家，可減少開發成本，推出的銀髮宅才會便宜。

他坦言，此次興建的土城樂齡宅開發成本約新台幣20億元，營運模式比較偏高級路線，有娛樂場所，但將來還會蓋更多其他銀髮宅，希望能得到地方政府的支持，擁有更低成本，便宜租給老年人使用。

聲寶指出，以現實同等級的其他銀髮宅月租金約6萬元來看，「橘青春」樂齡宅應會參考同業價格，依坪數大小，低於或不高於同業價格出租。（編輯：張良知）1120321

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陳盛沺
聲寶橘青春樂齡宅動土 預計2025年底完工聲寶陳盛沺：通膨緩加促銷 家電產品有可能降價
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