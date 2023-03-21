王品供應商年會登場 子公司秀一條龍實力

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（中央社記者江明晏台北21日電）國內餐飲龍頭王品集團今天召開供應商年會，董事長陳正輝率主管群出席，旗下子公司「萬鮮」首度對外公開展示採購、加工、檢驗到銷售一條龍服務，盼與供應商更深化合作。

走過疫情陰霾，王品集團再度召開供應商年會，今天共有逾400家供應商、逾700人齊聚，隨著王品集團餐飲版圖擴大，今年也加入更多零售、電子支付、行銷領域的合作夥伴。

王品同步分享集團下一步發展策略，今年展店目標新增30至50家，延續多品牌、多品類腳步，將重心放在火鍋、燒肉、韓國料理等餐飲趨勢品類，而相同品類則以不同價格帶，垂直搶占市占。

王品表示，為達成迅速展店目標，王品從食材採購、店面裝修到後端的訂位、結帳系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應能量支援。

王品也首次對外界公開旗下供應鏈子公司萬鮮，提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售服務。

萬鮮2018年成立至今，擁有自建蔬果加工中心、肉品加工廠、超過40家國內零售通路，自行開發並銷售超過40種以上冷凍食品、飲料、醬料商品，也外銷北美、東南亞、澳洲市場。

王品指出，萬鮮為王品集團旗下25個品牌、306家門市的供應後盾，透過加工廠、物流能量，每日即時供應符合規格的蔬果、肉類，承接料理前置的清洗、切菜、切肉等作業，「將廚藝留在廚房」，協助餐廳順暢完成料理與服務工作。

萬鮮目前可提供多達150種規格蔬菜、肉品加工，協助截切、加工到品質檢驗的一條龍服務，已獲得多家餐飲業者合作，在缺工的現實下，有更多業者尋求相關服務。

此外，王品開發APP也獲得好成績，在2022年會員數已突破280萬，將挑戰突破300萬大關，也是王品數位化發展重要里程碑。（編輯：楊凱翔）1120321