更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

王品供應商年會登場 子公司秀一條龍實力

2023/3/21 15:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）國內餐飲龍頭王品集團今天召開供應商年會，董事長陳正輝率主管群出席，旗下子公司「萬鮮」首度對外公開展示採購、加工、檢驗到銷售一條龍服務，盼與供應商更深化合作。

走過疫情陰霾，王品集團再度召開供應商年會，今天共有逾400家供應商、逾700人齊聚，隨著王品集團餐飲版圖擴大，今年也加入更多零售、電子支付、行銷領域的合作夥伴。

王品同步分享集團下一步發展策略，今年展店目標新增30至50家，延續多品牌、多品類腳步，將重心放在火鍋、燒肉、韓國料理等餐飲趨勢品類，而相同品類則以不同價格帶，垂直搶占市占。

王品表示，為達成迅速展店目標，王品從食材採購、店面裝修到後端的訂位、結帳系統，提供多元餐飲服務與產品，都仰賴強大供應能量支援。

王品也首次對外界公開旗下供應鏈子公司萬鮮，提供食材採購、加工包裝、物流到通路零售服務。

萬鮮2018年成立至今，擁有自建蔬果加工中心、肉品加工廠、超過40家國內零售通路，自行開發並銷售超過40種以上冷凍食品、飲料、醬料商品，也外銷北美、東南亞、澳洲市場。

王品指出，萬鮮為王品集團旗下25個品牌、306家門市的供應後盾，透過加工廠、物流能量，每日即時供應符合規格的蔬果、肉類，承接料理前置的清洗、切菜、切肉等作業，「將廚藝留在廚房」，協助餐廳順暢完成料理與服務工作。

萬鮮目前可提供多達150種規格蔬菜、肉品加工，協助截切、加工到品質檢驗的一條龍服務，已獲得多家餐飲業者合作，在缺工的現實下，有更多業者尋求相關服務。

此外，王品開發APP也獲得好成績，在2022年會員數已突破280萬，將挑戰突破300萬大關，也是王品數位化發展重要里程碑。（編輯：楊凱翔）1120321

#王品
#萬鮮
#王品集團
王品
全民普發現金活水挹注 王品、晶華爭觀光股王王品擴張鐵板燒戰線 新品牌3年拚開20店
陳正輝
王品明年拚展50店招500人 調薪新制有機會年領百萬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族