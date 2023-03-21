保瑞自有藥證產品比重大增 2月每股賺6.48元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北21日電）保瑞今天公告2月單月稅後盈餘衝上新台幣4.95億元，每股盈餘（EPS）6.48元，年增499%；累計前2月EPS 9.06元。保瑞表示，獲利大幅提升主要是產品組合改變，不須再支付權利金及分潤的自有藥證產品比重大增。

保瑞因近期多次達公佈注意交易資訊標準，公告獲利自結數，2月營收15.75億元，年增377%，稅後盈餘4.95億元，年增516%，EPS 6.48元，年增499%。累計前2月營收34.7億元，稅後盈餘6.87億元，EPS為9.06元，年增374%。

保瑞財務長王錦菊表示，2月單月獲利相較1月顯著成長，主要因為胃食道逆流用藥原本以授權學名藥（AG）方式於美國市場銷售，今年1月下旬起改以自有藥證、自行生產的模式銷售，不須再支付AG授權相關權利金及分潤，因此大幅拉升整體毛利率，推升獲利表現。

保瑞2月來自安成藥業旗下胃食道逆流用藥的營收貢獻約達40%，高於1月份，保瑞為該藥第一家開賣的學名藥廠，去年底漢達合作夥伴也加入銷售行列，目前市場原廠及二家學名藥廠分食，保瑞市場占有率約40%。

展望後勢，保瑞表示，胃食道逆流用藥現階段還沒有新的競爭者出現，預計第2季動能將延續，不過據了解目前有一家藥廠已送件申請藥證中，因此下半年來自該藥的貢獻相對保守看待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，為提升整體獲利能力並使得營運資金能更有效率運用，2022年底已公告旗下癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension的美國代理將於今年3月31日起終止。預估4月開始每個月將少掉約5億元的營收及2000萬元的獲利挹注，不過由於該藥為代理產品，毛利率相對低，儘管營收受到影響，但毛利率將進一步拉升。

至於委託開發暨製造服務（CDMO）業務部份，保瑞指出，去年成功獲得17個新客戶訂單、26個新產品委託保瑞集團代工製造，其中也包含去年7月起正式接手的保瑞生技大分子業務。受惠全球各國不同的法規要求、各種處方製劑的技轉門檻，使得醫藥產業的CDMO業務客戶黏著度較高，新客戶及新產品營收貢獻預期將持續發酵，預期今年將穩定成長。（編輯：楊凱翔）1120321