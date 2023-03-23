黃仁勳：AI正建立智慧能力 最終與實體世界整合

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（中央社記者張建中新竹23日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，人工智慧（AI）產業已經歷好幾個發展階段，目前正在建立智慧能力。他說，最後一個階段將是AI軟體與實體世界整合在一起，完成工廠自動化等工作。

輝達舉行GTC年度大會，黃仁勳對AI發展的看法備受矚目。他表示，AI產業已經歷好幾個發展階段，第1階段是發展晶片、軟體資料庫及AI必需的系統。

黃仁勳指出，第2階段是影像和語言辨識等感知的突破，目前這波浪潮正在建立智慧能力；最後階段將是AI軟體與實體世界整合在一起，完成工廠自動化等工作。他並預期，AI營收比重在未來12個月將從「微不足道」成長到「相當龐大」。

市調機構集邦科技產業分析師曾伯楷說，現階段生成式AI（AIGC）應用強大，且不斷進步、優化，2023至2025年有望迅速崛起的關鍵，主要聚焦於生成文字、圖像等領域。

曾柏楷表示，生成文字、圖像兩類應用較其他應用更容易吸引、觸及社會大眾，加上有助提升個人生產力、降低機構營運成本，因此無論是個人、廠商或任何公私機關都有使用的動機。

曾柏楷說，除現行已經面市的搜尋引擎與辦公室文書工具優化，預期未來有望帶動AI客服、語音助理、電玩遊戲、消費零售、視覺設計等應用優化，進而從終端需求推升關鍵零組件，以及整體供應鏈的成長。

輝達在GTC會中宣布推出4款推論平台，可針對快速出現的各種生成式人工智慧應用程式進行最佳化調整，幫助開發人員快速建立專門的人工智慧應用程式，以提供新的服務和洞察。輝達並與Google Cloud合作，以加速推動各行各業打造生成式人工智慧應用程式。

此外，輝達還推出一套雲端服務，協助企業建立、完善和運作自訂的大型語言模型和生成式人工智慧模型，企業使用自己的專有資料，為其獨特領域的特定任務訓練出模型，以加速推動企業採用生成式人工智慧。

輝達將與Adobe合作，推動創意工作流程；與Shutterstock合作為生成式3D藝術工具建立人工智慧基礎。輝達並推出大型語言模型與生成式人工智慧服務，推動生命科學研發工作。（編輯：張均懋）1120323