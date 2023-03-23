AI的iPhone時刻到來 童子賢：為硬體帶來新視野

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（中央社記者吳家豪台北23日電）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳以人工智慧（AI）的「iPhone時刻」形容AI時代的到來。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，AI產業時時刻刻都在進步，為硬體發展帶來新變化，提供不一樣的視野，未來智慧裝置可能進入「太空時代」。

童子賢今天出席「AI進行式：技術展望與產業應用論壇」並接受媒體採訪。他認為AI產業時時刻刻都在進步，很多傑出IC設計業者都啟動小AI應用，所謂的小並不是技術層次比較低，而是有些東西進入到更細膩的分類，一定要技術發展到微技術，才能解決相關領域的問題。

童子賢說，未來可能3000元到5000元的手機，會搭載越來越多的AI輔助小晶片，有些協助處理影像，有些協助處理決策或分析，這些應用可能都是輝達擅長之處，所以Nvidia才會很興奮地說這是非常重要的時刻。

「這也是有趣的地方，本來硬體的變化已經比較少了，但是從這個眼光來看卻未必。」他說，原本個人裝置的進步，是提供更好的微處理器、更高解析度的影像、更大容量的記憶體，這種升級似乎有點笨拙，只是把原來能力再擴張。現在如果加入AI晶片，就帶來不一樣的視野。

童子賢表示，因為半導體技術的進步，小小的手機也可以塞進AI晶片，幫忙做決策和分析，類似這樣的應用如果運算速度越來越快、功耗越來越低，就會帶來一個不一樣的世界。

他說，現在大部分人都已經有電腦和網路，但是到了AI年代突然出現演算法，運用網路和電腦的企圖心已經不一樣了。人們不需要對電腦敲敲打打，AI就能幫忙產生一首歌、一篇文章或分析報告。

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童子賢強調，智慧型裝置的演變，有點像從石器時代跨入冷兵器時代，到現在跨入熱兵器時代，未來會不會進入太空時代還不知道，但可能性很大。也因為AI可以提供不一樣的視野，這個產業才會顯得這麼有趣。

黃仁勳日前於輝達GTC年度大會指出，AI產業已經進入iPhone世代，AI技術發展已經不像過去遙不可及。他預期，AI營收比重在未來12個月將從「微不足道」成長到「相當龐大」。（編輯：楊蘭軒）1120323