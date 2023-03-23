群創小金雞睿生光電 27日以70元掛牌上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北23日電）群創光電子公司睿生光電，27日將以承銷價70元上市掛牌交易，以X光感測器為核心技術，提供一站式服務，建構智慧平台，瞄準千億美金規模的精準檢驗預防醫學及智慧製造市場。

睿生光電2019年從群創分拆成立獨立，源自集團數位轉型理念，鎖定醫療領域發展，X光感測器為核心技術，以成為全球數位X光系統的眼睛為目標；不僅是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品已通過美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟（CE）、衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。

此外，睿生光電藉由完整的軟硬體整合能力，與台灣的供應鏈夥伴、醫界、學界聯手發展「自動化X光檢測設備」、「Veticle獸醫社群雲端平台」與「髖部骨折檢測模型」等智慧平台產品與服務，期望在全球每年976億美元的智慧製造市場、385億美元的醫用診斷影像市場，及高速成長中的動物照護市場中，進一步取得增長。

睿生光電今天舉辦上市前媒體交流會，董事長楊柱祥表示，從硬體到服務，再從服務到平台，睿生光電持續憑藉優異的設計、生產技術與全球資源整合力量，維持領先優勢，締造其他競爭者難以跨越的高門檻。

睿生光電總經理李志聖表示，睿生光電的產品橫跨元件與模組，提供客戶一站式的設計、製造、供應鏈運籌等服務。裝置除了接收、處理接收到的X光影像，也可成為提供更深入服務的載體；因此，在核心的元件及模組產品線之外，進一步瞄準智慧製造及精準醫療市場，運用5G通訊、AI診斷服務並結合策略夥伴，從精準醫療跨至寵物經濟及工業檢測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李志聖指出，應用於工業生產檢測的自動X射線檢測機（AXI），是未來重要成長動能，因屬高度客製化產品，每台價格從新台幣100萬元至千萬元的產品都有，去年已出貨5台，主要供應集團面板工廠檢測需求，預期今年出貨會更多。

依據市調機構MarketsandMarkets的調查，全球智慧製造的市場規模2022年達到976億美元，預計2027年成長至2283億美元，年複合成長率達18.5%。（編輯：楊蘭軒）1120323