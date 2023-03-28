蔡紹中遭疑參加會議無紀錄 國票金：非必要列席人員

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（中央社記者蘇思云台北28日電）國票金大股東耐斯集團今天質疑，副董事長蔡紹中參與公司內部管理會議，但會議記錄卻沒有紀錄。國票金回應，蔡紹中沒有一定要列席，因此議程與會議記錄都不會特別記錄蔡紹中當週是否列席。

國票金大股東耐斯集團今天再度召開記者會，質疑國票金每週三下午固定召開工作會報及主管會議，有內部員工檢舉，提供今年2月跟3月共4次會議錄音檔，其中似有媒體背景的蔡紹中直接參加公司內部管理會議，介入公司日常營運。

國票金董事魏憶龍今天質疑，這已經違反產金分離與媒金分離原則，依據公司規定，副董事長似無實權，在公司內部職權劃分及一般公文流程，並無准駁權限，並非是具實質首長性質的職務。若蔡紹中參加會議，公司會議記錄為何沒有紀錄他出席相關內容。

國票金對此回應，每週由董事長及總經理召開的主管會議及工作會報是內部溝通性質會議，並非公司章程及董事會規定召開的會議。

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國票金指出，會議中由主管向董事長及總經理彙報每週工作情形，如有指示的工作方向，會做成會議記錄並追蹤後續。副董事長並非必要參加週會的督責主管，沒有一定要列席，因此議程及會議記錄都不會特別記錄副董事長當週是否列席。

國票金表示，公司近3年每週工作會報或主管會議記錄，都由負責會議記錄部門的督責主管國票金副總經理陳冠舟，以及國票金前總經理丁予嘉及現任總經理蘇松輝，詳細審閱記錄內容，應當未有不妥之處。（編輯：潘羿菁）1120328