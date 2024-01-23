騰輝-KY高毛利產品貢獻 拚年賺一股本重回高峰

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（中央社記者江明晏台北23日電）銅箔基板廠騰輝-KY轉型，董事長王有慈表示，若特殊材料占比逾7成，將有機會重回年賺逾1個股本的營運高峰；除高階車用頭燈材料取得中國電動車訂單，新推出散熱與高速薄膜產品，可望挹注成長動能。

騰輝-KY去年合併營收新台幣47.4億元，年減15.5%。騰輝-KY已逐步轉型，朝少量多樣、客製化特殊材料發展，打入多個利基市場；截至去年底，高毛利特殊材料銷售占比已超過50%，是主要獲利來源，也使利潤不受銷售額下滑影響。

騰輝-KY今年將全面改選董事，創始股東之一王有慈在2012年前都擔任騰輝-KY董事長，為穩固經營權，去年6月26日回歸接任董事長，將帶領團隊持續開創高階市場。

王有慈指出，面對總體經濟不穩定及多變世界局勢，騰輝-KY打入燃油與電動車供應鏈多年，在汽車LED車燈照明散熱材料取得重要市占，除持續提高車用頭燈市場滲透率外，將擴展在散熱金屬基板訂單，目前在軍工及航天聚醯亞胺（PI）基板，已獲各大軍工及航天特殊應用終端客戶認可。

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展望2024年，騰輝-KY表示，將專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用，以及高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出橫跨綠能及新能源車的散熱材料。

騰輝-KY指出，高毛利產品以散熱基板占比最高，已取得中國品牌車年底推出的最高階電動車訂單，為散熱基板業績成長帶來新動能，並專攻軍工、航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板。（編輯：張良知）1130123