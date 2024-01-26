聲寶旺年會 陳盛沺扮瑪利歐喊話營收衝百億元

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（中央社記者潘智義台北26日電）本土家電品牌聲寶今天舉行尾牙旺年會，每年都精心裝扮的總裁陳盛沺今年化身瑪利歐，象徵衝勁十足，他表示，期待今年營收衝上新台幣百億元，關係企業瑞智營運成長。

聲寶集團旺年會席開126桌，總裁陳盛沺談及今年集團年終獎金表示，聲寶平均2.2個月，子公司瑞智約2.8個月。

展望今年，陳盛沺指出，預計引進紅酒櫃及洗碗機等新產品，台南廠冰箱生產線建置完成後，預計研發醫療用冰箱，冰箱與空調仍會是今年主要成長動能，小家電也持續擴增新產品線，而物流園區一期B區明年可望動工。

聲寶2023年營收新台幣88.89億元，年減0.52%，衰退幅度為家電廠最小，法人預期，在節能家電補助的助攻下，今年營收可望年增1成。

至於瑞智，陳盛沺強調，隨著成本控制與產品提升，今年上半年訂單滿手，法人預估，今年營收可望年增20%。

瑞智總經理馮明法分析，雖然過去1年經濟情勢不理想，且市場競爭激烈，但目前產品價格已趨穩，加上新機種上市，今年上半年在旺季加持下，接單量大增，營運成長可期。（編輯：張若瑤）1130126