台股拚續攻站穩萬八 法人：觀察財報與半導體AI股

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（中央社記者潘智義台北28日電）台股萬八關卡得而復失，26日收在17995點。法人指出，半導體與人工智慧（AI）族群能否續攻，將是指數力拚上揚站穩萬八關鍵，財報、法說會都是觀察指標。

在通貨膨脹數據溫和及企業獲利喜憂參半下，美股在美東時間26日漲跌互見。道瓊工業指數終場上漲60.30點，或0.16%，收在38109.43點；標準普爾500指數下跌3.19點，或0.07%，收在4890.97點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌55.14點，或0.36%，收在15455.36點；費城半導體指數下跌130.153點，或2.91%，收在4342.102點。

台股25日重返萬八關卡，26日盤中續漲，但逢高賣壓出籠，終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元，加計盤後交易約2604.48億元；週線上揚313.51點，漲幅約1.77%。

日盛投信台股投資研究團隊表示，最新數據顯示美國2023年第4季經濟成長強勁，提振市場情緒，經濟軟著陸信心增強；近期為美股財報週，科技及AI相關個股均在法說會釋出利多及營運亮點，也使供應鏈同步受惠，國際股市可望延續正向氛圍，台股多頭格局也可維持。

日盛上選基金研究團隊指出，科技大廠陸續釋出產業復甦訊號，美股將迎來科技大廠財報週，市場將聚焦AI產業展望，同時關注1月底聯準會決策會議是否釋出更明確政策方向。

安聯投信台股團隊表示，美國利率政策逐漸明朗、升息步入尾聲，重要法說會釋出優於預期的展望、市場加深對AI成長動能的預期挹注，台股近期強勢表態；大盤被快速推升下，除了重要權值股持續展現強力的撐盤角色，盤面資金則呈現更快速的輪動。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，大盤在兔年封關前表現持續亮眼，在晶圓龍頭大廠的帶動下，指數收盤一度突破萬八。雖然春節長假影響持股意願，26日AI族群出現獲利了結賣壓，指數下跌家數多於上漲家數，不過整體來看半導體產業今年獲利可望報喜，加上這波美股多頭強勢未歇，並由科技大廠領軍上攻，有利於龍年紅盤後的台股行情。

尹乃芸指出，美股超級財報週包括超微、高通、Meta、蘋果等重量級大廠將登場，預期龍頭大廠的財報與市場展望，將左右AI產業與供應鏈的投資情緒，且台股將於2月5日兔年封關，指數高檔震盪可能性不低。（編輯：楊蘭軒）1130128