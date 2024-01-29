股匯雙漲 新台幣重返31.2元創近2週新高

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國通膨降溫，美元指數走疲，加上台股勢如破竹，闖過萬八大關，激勵新台幣走高，今天收在31.253元，升5.2分，匯價重返31.2元，並創近半個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額15.605億美元。

外匯交易員表示，美國個人消費支出物價指數（PCE）數據沒有出現令人意外的結果，通膨放緩之下，美元指數走軟，提振非美貨幣表現；在此同時，外資匯入買進台股，台股強勢突破萬八，也為新台幣匯率帶來支撐。

台股今天再創波段新高，達18119.63點，上漲124.6點。三大法人全數買超，合計買超168.71億元，其中外資及陸資買超127.41億元。

新台幣兌美元今天以31.3元開出後，反映美元走弱，匯價迅速走揚、站穩31.2元，而外資匯入、台股攻高，進一步激勵匯價行情，最高升抵31.217元，終場收在31.253元，創下1月16日以來、近半個月的新高紀錄。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.18%，非美貨幣走揚，歐元上漲0.16%，亞幣方面，人民幣微升0.01%，韓元上漲0.04%，新台幣升值0.17%，越南盾升0.26%，僅日圓獨自黯然、小跌0.02%。

外匯交易員指出，美國聯準會將於台灣時間週四凌晨公布最新決策，在這之前，會先公布非農就業數據，市場屏息以待，並聚焦聯準會對於降息的態度與路徑。

外匯交易員表示，市場氛圍略顯觀望，但台股在AI題材助攻之下，表現可期，吸引外資持續湧入，並帶動匯價走揚，短線可觀察台股及美股財報季表現，若台股仍有上攻動能，新台幣匯率便有望延續偏升格局。（編輯：潘羿菁）1130129