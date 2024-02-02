MSCI季度調整2/13公布 法人估台股權重小降

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（中央社記者吳家豪台北2日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日凌晨公布季度調整結果，29日尾盤生效。投顧法人今天預測，因MSCI印度指數更為強勢，且台灣仍有地緣政治風險變數，台股權重可能小幅調降；文曄、奇鋐、台光電納入MSCI成分股機會較高。

MSCI除依據不同國家編製國家指數外，也針對各區域或市場編製跨國指數，目前台灣仍歸類在新興市場國家，市場較關注台股在MSCI新興市場指數的權重變化。

統一投顧今天發布研究報告分析，回顧2024年1月新興國家股市表現，以馬來西亞、俄羅斯表現較佳，台股加權指數表現位於新興市場中段；MSCI台灣指數上漲0.2%，也位居新興市場中段。

考量MSCI印度指數更為強勢，加上台灣仍有地緣政治風險變數，統一投顧預估，在此次MSCI季度調整中，台股權重可能小幅調降。

針對MSCI成分股調整，統一投顧回顧至2024年1月底個股表現，市值排名居前100名、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股包括文曄、奇鋐、台光電、祥碩、華城、群光、鈊象、信驊、金像電、裕融、中美晶、力成、群聯、嘉澤、健策等。

考量市值變化及落後成分股抽換，統一投顧預期，文曄、奇鋐、台光電在此次MSCI季度調整中，納入成分股的機會較高。

統一投顧也指出，譜瑞-KY及寶成最新市值排名落在百名外，且外資持股比率持續下降，需提防本次MSCI調整有遭到移除成分股的風險。（編輯：趙蔚蘭）1130202