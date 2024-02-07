PCB產業迎溫和復甦 台光電、臻鼎1月淡季不淡

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（中央社記者江明晏台北7日電）歷經2023年的庫存調整，PCB產業今年迎來溫和復甦，且多家指標大廠淡季不淡，臻鼎-KY的1月營收續創同期新高，上游廠台虹1月營收年增66%、台光電1月營收翻倍成長。

根據工研院產科國際所估計，2023年全球印刷電路板（PCB）產值為739億美元，衰退15.6%，2024年產值將回升，估年成長6.3%。

1月向來為PCB產業傳統淡季，全球PCB龍頭廠臻鼎-KY的1月合併營收新台幣127.75億元，年增2.33%，在去年高基期基礎上，續創歷年同期新高。

臻鼎-KY表示，雖然去年1月營收在供應鏈恢復正常後墊高基期，今年1月仍受惠終端與伺服器，以及IC載板等應用需求成長，同步實現年增與月增正成長；其中汽車、基地台、伺服器與IC載板應用合計已貢獻營收超過10%。

展望2024年，臻鼎-KY指出，雖消費需求復甦力道與地緣政治情勢仍待觀察，但看好供應鏈庫存逐步回到健康水位，預期今年營收可望溫和成長。

HDI大廠華通去年下半年受惠中、美手機客戶新機陸續發售，提振低迷已久的手機市場，加上低軌衛星業務發酵，營運加溫，今年1月營收57.82億元，年增17.81%，在淡季中表現亮眼。

PCB上游銅箔基板（CCL）廠台光電受惠AI題材，近來股價屢創天價，2023年全年營收突破400億元大關，以412.95億元刷新歷史紀錄，年增6.78%；今年1月營收維持旺季水準，達44.84億元，年增率高達104.09%。

在AI人工智慧趨勢下，日系外資日前出爐的報告，看好台光電將明顯受惠AI伺服器和400G及800G交換器需求成長。

軟板上游軟性銅箔基板廠（FCCL）台虹切入半導體封裝材料，今年獲晶片廠採用，1月營收6.8億元，年增66.01%，淡季不淡；台虹主要應用市場是手機、NB、穿戴，以及擴增/虛擬實境（AR/VR），看好2024年各應用面都有機會迎來溫和復甦。

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利基型銅箔基板廠（CCL）廠騰輝-KY的1月合併營收3.8億元，較去年12月增加5%，與年成長4.5%，主要受惠農曆春節因素，使客戶提前拉貨並提高安全庫存量，且高毛利散熱基板取得中國品牌車推出最高階電動車訂單，散熱與高速薄膜產品開始量產應用需求，挹注營收動能。

騰輝-KY也指出，軍工及航太聚醯亞胺（PI）基板近期通過歐洲航天局（ESA）的認證，獲得歐洲製造高密度互連印刷電路板（HDI）PCB製造商核可，預期航空航天電子產品未來訂單動能強勁。（編輯：楊凱翔）1130207