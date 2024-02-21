天鈺去年每股賺13.29元 庫存水位健康今年營收看增

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（中央社記者張建中新竹21日電）天鈺自結2023年第4季歸屬母公司淨利新台幣5.36億元，季減12.29%，每股純益4.43元，全年每股純益13.29元。董事長林永杰表示，目前需求難以預料，不過庫存水位已回復至健康狀態，預期今年營收可望優於去年水準。

天鈺下午舉行線上法人說明會，公布2023年第4季營運結果。因大尺寸面板客戶調整產能，天鈺相關驅動IC出貨不如預期，影響第4季營收降至37.67億元，季減11.18%，創5季來新低。

隨著產品組合優化，以及新產品效益發酵，天鈺第4季毛利率33.78%，較第3季揚升0.31個百分點，歸屬母公司淨利5.36億元，季減12.29%，每股純益4.43元，2023全年每股純益13.29元。林永杰說，股利發放率希望能較往年的5成水準提高，由董事會決議。

展望未來，林永杰表示，因總體經濟及地緣政治影響，市場需求難以預料，不過庫存水位已回歸健康狀態，預期今年營收可望優於去年水準。

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林永杰說，面板驅動IC產品有降價壓力，天鈺將提升競爭力因應。因客戶基於奧運備貨需求，電視大尺寸面板驅動IC第1季客戶再度湧現急單，但工作天數較少，預期將維持與去年第4季相當水準。

他表示，DDR5的電源管理晶片產品出貨量可望逐步增加，手機主動式有機發光二極體（AMOLED）驅動IC預計第2季完成客戶驗證進入量產，將是未來營運主要動能。（編輯：張均懋）1130221