群創去年每股虧2.01元 估今年面板終端需求迎正成長

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（中央社記者潘智義台北22日電）去年下半年電視面板價格逐月持續上漲，面板廠調控產能，不過仍難逃虧損命運，群創光電今天公布2023年第4季稅後淨損為32億元，每股虧損0.36元，2023年全年每股虧損2.01元。

群創公布2023年第4季合併營收為534億元，營業淨損為32億元；折舊及攤銷為77億元，資本支出為47億元。

群創統計，2023年全年合併營收總計為2117億元，營業淨損為187億元，稅後淨損為186億元，基本每股損失為2.01元。

群創指出，2023年第4季整體出貨面積596萬平方公尺，較第3季減少7.8%，液晶面板售價為每平方公尺269元美元。2023年第4季營收以產品應用別區分，電視為35%、可攜式電腦為18%、車用產品為27%、手機及商用產品為14%、桌上型螢幕為6%。

以產品尺寸別區分，群創2023年第4季10吋以下產品占17%、10至20吋32%、20至30吋15%、30至40吋7%、40吋以上29%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比維持72%以及28%。

回顧2023年，群創說明，全球總體經濟受到升息及通膨等不確定因素影響，消費市場需求保守，面板廠透過產能調控，維持供需平衡，持續優化產品組合，使2023全年毛利率較2022年提升4.6個百分點。

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展望2024年，群創強調，全球經濟將呈現溫和恢復態勢，加上奧運以及歐洲盃等賽事將帶動換機潮、電視面板尺寸持續放大、人工智慧（AI）功能導入手機及筆電，面板終端需求可望迎來正成長。

群創將加速發展非顯示應用的領域，並以活化成熟世代線的原則，加速在車用、醫療以及半導體領域的產品及技術開發，以滿足客戶的需求，以抵禦景氣下行週期對於公司營運的風險，為股東創造更高的價值。（編輯：黃國倫）1130222