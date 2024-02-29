春節日期較晚拉低1月零售營收 餐飲業翻黑年減9.3%

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（中央社記者劉千綾台北29日電）因高基期與今年農曆春節時間點較晚，拉低1月零售業和餐飲業營業額，分別為新台幣4094億元、911億元，餐飲業更結束連20紅成長態勢，轉為年減9.3%。經濟部表示，扣除季節因素，累計前2月零售、餐飲業將維持成長態勢。

經濟部統計處今天公布1月零售業營業額為4094億元，年增0.3%，其中汽機車業營業額達764億元，創歷史單月新高，年增36.5%，統計處副處長黃偉傑表示，主因車商擴大促銷，新車成交攀升。

由於今年春節落在2月，出遊購物人潮及年節贈禮商機遞延，占比最大的綜合商品零售業結束連22個月正成長，轉為年減7.1%，營業額為1357億元，其中百貨公司、超級市場、量販店皆呈現衰退，分別年減16.5%、7.0%及10.8%

另外，電子購物及郵購業、便利商店因春節檔期促銷提前展開，推升年節應景商品買氣增溫，分別年增12.8%、2.4%。

餐飲業方面，1月營業額為911億元，結束長達20個月成長態勢，轉為年減9.3%，其中餐館年減11.6%、飲料店年減4.8%。

黃偉傑說明，歲末年終大公司在飯店舉辦尾牙活動慶祝，屬於飯店業營收、並非餐飲業；此外餐館業除大型婚宴場地，以聚餐式中型餐廳較多，由於今年春節時間點較去年晚，墊高比較基期。

另外，外燴及團膳承包業受惠航班載運量提升，帶動空廚餐點需求成長，營業額達46億元，年增32.8%。

展望未來，黃偉傑表示，雖農曆春節工作天數較少，但年前採購高峰期挹注，預估2月零售業營業額達3460億元至3559億元，年增5.1%至8.1%；餐飲業則因年節商機、聚餐需求推升，營業額達979億元至1002億元，可望轉呈正成長，累計前2月零售業、餐飲業將維持成長態勢。（編輯：張若瑤）1130229