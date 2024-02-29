訊連2023年獲利寫4年高點 人臉辨識拚亞洲市場

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（中央社記者吳家豪台北29日電）多媒體廠商訊連科技今天召開法人說明會，公布2023年財報，稅後淨利達新台幣2.22億元，年增20.9%，每股盈餘2.81元，為近4年高點。

展望2024年，訊連科技董事長黃肇雄表示，數位媒體部門將增加新的目標市場及更多生成式AI（人工智慧）功能，人臉辨識部門今年將較專注在亞洲市場。

訊連2023年合併營收約18.65億元，年增10.3%；由於2022年第4季起，手機App的訂閱制營收從原本採用一次性認列，改為按月分期認列，去年營業利益1.5億元，年減23.9%；因業外收入增加，稅後淨利達2.22億元，年增20.9%，每股盈餘2.81元。

針對數位媒體部門，黃肇雄指出，訊連2023年開發超過15項生成式AI功能，2024年將開發更多相關應用，利用大型AI公司開發的一般性應用原始碼或商用API（應用程式介面），加以優化為適合訊連目標客戶使用的功能。

在人臉辨識應用FaceMe方面，黃肇雄說，訊連與南韓系統整合商合作，推出雙因子身分驗證應用，成功導入大型金融業者，降低傳統單一帳號密碼被盜用的風險，另外也已導入部分日本客戶。

他強調，2024年訊連人臉辨識將較專注在亞洲市場，包括台灣、日本、韓國及東南亞，因為亞洲市場對人臉辨識應用的接受度比歐美更高。（編輯：張均懋）1130229