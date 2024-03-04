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台積電720元寫新天價 台股漲340點衝19280點新高

2024/3/4 10:41（3/4 11:04 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北4日電）台股今天跳空開高，電子權值股台積電勁揚4.5%至720元，帶領人工智慧（AI）族群反攻，加上日股突破4萬點創新高，加權指數大漲逾340點、觸及19282.85點，續寫盤中新高。

至10時22分，台股加權指數報19272.07點，上漲336.14點，漲幅1.78%，成交值新台幣2489.49億元；電子類股指數上漲2.66%，金融類股指數漲0.16%，代表中小型股的櫃買指數上揚0.68%。

晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）股價1日大漲4.06%，激勵台積電今天跳空開高突破700元，盤中最高觸及720元、上漲31元，漲幅約4.5%，寫下歷史新高紀錄，成交量超過4.9萬張。

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）GTC大會將於3月18日在美國召開，市場預期將發表新一代AI伺服器晶片B100，有助支撐AI類股表現，仁寶看好AI伺服器後市，今天盤中股價觸及漲停40.35元又打開，漲幅維持在8%以上。廣達、緯創漲幅超過1%。

受到政策支持的重電族群漲多回檔，指標股中興電、士電盤中跌幅超過1%；亞力積極爭取台電強韌電網計畫和晶圓雙雄海外設廠設備訂單，獲外資加碼，今天盤中勁揚逾7%，最高觸及114元。（編輯：張均懋）1130304

#中興電
#士電
#晶圓代工廠台積電
#台股
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