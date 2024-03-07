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PCB今年迎轉機 伺服器、低軌衛星等應用續強

2024/3/7 10:54
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（中央社記者江明晏台北7日電）PCB產業揮別庫存調整、需求降溫的2023年，今年迎接轉機，2月營收雖因年節因素干擾而疲軟，但臻鼎-KY在汽車、基地台、伺服器與IC載板應用營收創同期新高，華通低軌衛星營收占比今年可逾10%。

臻鼎-KY公布2月合併營收新台幣86.42億元，年減13.09%，累計前2月營收214.17億元，年減4.51%。

臻鼎-KY表示，受農曆春節工作天數減少影響，2月營收呈現年減，累計前2個月營收，在電腦消費、汽車、基地台、伺服器及IC載板等應用皆同步年增雙位數，其中汽車、基地台、伺服器與IC載板兩大類應用營收，分別創下歷年同期新高。

泰鼎-KY去年受庫存調整壓力，拉貨動能放緩，每股淨損4.2元，今年2月營收9.53億元，月增3.7%，年減11.2%，累計前2月營收18.72億元，年減15.4%。

泰鼎-KY持續新增市場應用面，包括汽車板有新客戶，也跨入NB、太陽能厚銅板、記憶體模組板等領域，今年營收可望成長2至3成。

華通2月營收43.13億元，年增7.79%，累計前2月營收逾百億元，年增13.31%。華通持續布局低軌衛星，去年營收占比達7%到8%，預估今年將成長30%，營收占比可逾10%。

法人評估，衛星產品類似汽車供應鏈，客戶不輕易更換供應商，加上毛利率優於平均，有利產品組合優化，為滿足衛星PCB強勁需求，華通可能將部分手機用PCB產能轉向衛星PCB生產。（編輯：張均懋）1130307

#PCB
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