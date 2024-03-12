緯創2023年擬配息2.6元 創12年新高

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（中央社記者吳家豪台北12日電）代工廠緯創2023年每股盈餘達新台幣4.08元，寫下2012年以來、近12年新高，今天董事會通過擬每股配發現金股利2.6元，也改寫近12年新高；以今天收盤價122.5元計算，現金殖利率約2.12%。

緯創董事會另通過多項議案，為因應業務發展及策略規劃需要，緯創100%持股子公司緯潤高新材料（昆山）有限公司擬出售廠房及其土地使用權，予昆山昆開創越資產管理有限公司，交易總額為人民幣1億4983萬元（約新台幣6.54億元），預計處分利益約人民幣6196萬元（約新台幣2.71億元）。

此外，因應業務營運及策略規劃所需，緯創100%持股子公司ICT Service Management Solutions （India） Private Limited，擬以14.08億盧比（約新台幣5.33億元），向印度工業區域開發局取得不動產使用權資產。

緯創也將於普通股不超過2億5000萬股的額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證，以因應未來發展的資金需求。（編輯：楊凱翔）1130312