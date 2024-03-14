中興電在手訂單410億元 續擴GIS開關產能

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）中興電工執行長兼總經理郭慧娟今天下午表示，目前在手訂單規模新台幣410億元，今年持續擴充GIS開關設備產能。法人預估，中興電今年業績可望逐季成長，全年業績有機會超過新台幣300億元，上看350億元，目標再創歷史新高。

中興電下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望目前電力事業群業務，郭慧娟指出，2月已成交訂單規模新台幣99億元，已成交未實銷410億元。

在嘟嘟房停車管理部分，郭慧娟指出，2022年營收22億元，去年營收28億元，預估今年將顯著成長。

中興電持續擴充高壓氣體絕緣開關（GIS）設備產能，郭慧娟表示，嘉義廠已在1月16日投產，並增建1880坪廠房倉庫提升產線順暢度與工作效率，預期提升產能15%至20%。

中興電說明，今年因應產能需求，將再增募40位技術人力、增加嘉義廠倉儲地約3000坪投資。

在氫能布局，中興電表示，今年集中投資台灣建立氫能示範點，以利2025年推動國際業務。

法人預估，中興電今年業績可望逐季成長，其中重電事業群業績第4季有機會站上全年單季高點，預估中興電首季業績可站上新台幣59億元，較去年第4季微增，拚歷年單季新高，今年全年業績有機會超過300億元，上看350億元，目標再創歷史新高。

法人分析，中興電GIS開關在台灣市占率達85%，且持續受惠台電強韌電網計畫拉貨，營運動能看佳，能見度看到2026年之後。

觀察應用比重，根據資料，2023年重電設備、太陽能、氫能/儲能/微電網等綠能業績占中興電整體業績比重約70%，嘟嘟房和維運管理等服務項目占比19%，工程和其他占比11%。（編輯：翟思嘉）1130314