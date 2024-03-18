瑞銀估日本央行19日升息 有望結束負利率政策

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（中央社記者羅元駿台北18日電）市場對日本央行升息的猜測升溫，瑞銀今天舉辦日本經濟線上分享會，原本預估4月升息，今天最新預測日本央行將於明天走出負利率政策，上調利率水準為0%至0.1%，並取消殖利率曲線控制。

瑞銀今天舉辦日本經濟線上分享會，瑞銀首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）及日本股票策略師Nozomi Moriya分析指出，根據日銀副總裁內田真一（Shinichi Uchida）今年2月8日的談話與近期市場消息，瑞銀一改認為在4月26日的貨幣政策會議上取消負利率政策，提早為3月19日。

瑞銀表示，今年日本「春鬥」勞資談判爭取加薪5.3%表現強勁，其中小規模企業也有2.98%的調幅，都讓日銀更有信心，打破17年來首次升息並終止負利率政策（NIPR）。

瑞銀對日銀有4項預測，一是日銀將升息，利率水準將從目前的負0.1%，調升為0%至0.1%；二是取消殖利率曲線控制；三是持續購買國債；四是日銀將暫停收購新的ETF、房地產投資信託基金（J-REIT），但會持續保有目前部位。

瑞銀推測，由於日銀未見通膨穩定處於2%，經濟前景不確定性仍高，因此在取消殖利率曲線控制後，應會維持貨幣寬鬆政策；而日本的結構性問題尚未充分反應，包含勞動力短缺、企業資金成本管理，以及從通縮轉為通膨等因素。（編輯：黃國倫）1130318