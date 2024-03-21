台灣機車市場首季競爭激烈 車廠推新車訂營運目標

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）今年第1季還沒結束，台灣機車市場競爭激烈，包括三陽（SYM）、光陽（KYMCO）、睿能創意（Gogoro）、宏佳騰等，陸續推出新車款，並訂下今年營運目標。

今年第1季台灣機車市場競爭激烈，其中三陽工業表示，今年新階段目標包括「開創」及「啟動」，其中開創產品創新力、開創電動車鋁電池產業及其它業外投資；啟動百萬銷售計畫，持續拓展二輪內外銷市場，今年二輪車內外銷目標要達到75萬輛，在3年內年產量與銷量達到100萬輛的目標。

光陽國內營業部經理謝俊弘表示，在125cc機車和大眾車市場，3月份同業間競爭激烈，光陽持續增加產能，相關限時優惠專案延到4月底。

睿能創意（Gogoro）今年看好高階車款第2季陸續交車、入門電動機車「高帶低」機種銷售、以及低價資費方案等3大成長動能。Gogoro台灣總經理姜家煒預估，今年Gogoro在台灣機車整體市場占有率目標，要超過雙位數百分比、也就是10%以上，他預期，今年第2季掛牌數將會明顯增加。

宏佳騰國內營業部經理陳永凱表示，今年宏佳騰在品牌、產品、服務三領域，採取油電共好策略，布局多元化的全新油電車款，宏佳騰規劃未來3年每年推出3款新車，每年銷售輛數要成長30%的目標。

觀察近年台灣機車市場，宏佳騰分析，台灣燃油機車數量逐年穩定發展，平均車口數超過70萬輛，此外，電動機車市場總量穩定，微電車款在政府支援下另類崛起。

宏佳騰分析，黃牌高性價比車款帶動市場興起，各廠牌白牌旗艦車款價格，陸續突破新台幣10萬元大關，與黃牌重型機車價格差距縮小，未來黃牌高性價比車款逐步推出，預計黃牌市場車口數可持續上揚。

展望今年台灣機車銷售市場，姜家煒評估，今年台灣機車銷售量約75萬輛至80萬輛之間，同業會採取更為彈性的銷售策略。

在海外市場布局，第1季光陽集團和泰國國家石油集團（PTT）規劃在泰國推出台灣電動機車，泰國加油站可看到換電系統，第2季在印尼雅加達、第3季在日本東京和京都合作案逐步明朗。

宏佳騰指出，越南廠已經完成建置，開始在海外布局代理洽談。Gogoro指出，在中國大陸、東南亞、以及印度等市場當地，持續布建換電系統網路，作業同時進行。（編輯：黃國倫）1130321