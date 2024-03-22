人民幣兌美元貶破7.27 創近4個月新低
2024/3/22 17:34
（中央社台北22日電）美元走強，開年來在平盤小幅波動的人民幣匯率，今天首度迎來較大幅度貶值。離岸人民幣兌美元匯率下午一度貶破7.27，日內下跌近500點；在岸人民幣收盤也下跌289點，雙雙創下近4個月新低。
綜合財聯社、上海證券報等陸媒報導，瑞士央行昨晚意外降息，推動美元指數大漲，非美元貨幣普跌。今天開盤，人民幣走弱。
離岸人民幣兌美元匯率早上9時許出現急貶，下午4時許一度貶破7.27關卡，日內下跌近500點，創2023年11月17日以來新低。截至下午5時10分，報7.2666。
在岸人民幣兌美元匯率早上9時許也出現急貶，下午4時30分收盤報7.2283，較上一交易日下跌289點，創去年11月20日以來新低。
中國人民銀行（央行）公布3月22日人民幣兌美元中間價報7.1004，調貶62點，調整幅度也有所擴大。
據報導，人民幣兌美元匯率歷經去年最後兩個月大幅波動，開年以來都在7.19平盤小幅震盪，2月迄今單日最大波動幅度不超過200點。
人民幣兌美元匯率今年以來首度重貶，躍為中國財經焦點。
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報導引述香港一名投資機構資深外匯交易員表示，今天外匯市場波動，主要是因為瑞士央行意外降息提振了美元，加上美國經濟強勁、通貨膨脹黏性可能延後降息，昨晚美元指數上漲。
光大銀行金融市場部研究員周茂華則稱，近期人民幣波動增大，主要受美元短期波動加劇影響，但整體幅度明顯小於美元等主要貨幣，綜合研判，短期波動不會改變年內人民幣穩中趨升的走勢。（編輯：楊昇儒/謝怡璇）1130322
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