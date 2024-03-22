工研院攜手日商瑞穗銀行 開啟媒合新創等3項合作

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（中央社記者張建中新竹22日電）工研院今天與日本瑞穗銀行簽署合作協議，雙方將開啟媒合新創、產業情報交流及鏈結台灣法人技術能量3項合作。

工研院副總經理暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲表示，工研院長期推動台日產業技術交流與合作，1987年在日本東京設立辦公室，與日本企業建立深厚情誼。

林昭憲指出，這次與瑞穗銀行合作，工研院IEK產業情報網將依瑞穗銀行需求提供客製化產業趨勢、技術資訊以及調查研究，協助日本企業掌握市場動態，並鏈結工研院的研發技術能量，促進法人研究機關與日本企業的技術交流與合作。

此外，透過新創台日合作平台鏈結台日研發法人能量，協助台日新創企業引進投融資、技術合作、進入日本及國際市場，活絡台灣與日本的新創交流，開拓新藍海市場。

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經濟部產業技術司司長邱求慧出席典禮見證，他表示，日本瑞穗銀行對台灣影響深遠，在台灣耕耘超過100年，並在台灣經濟發展中扮演重要角色。其前身資助烏山頭水庫建設，近年支持Appier沛星在日本上市。

邱求慧說，這次工研院與瑞穗銀行合作，建立跨法人新創台日合作平台，將為台灣新創企業提供重要資源；透過平台提供日本產業資訊和技術需求，鏈結瑞穗龐大的客戶群，促進市場媒合，此外，結合瑞穗的加速器，助國內新創企業進軍國際市場。（編輯：楊蘭軒）1130322