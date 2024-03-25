第2次碳費費率審議會將登場 工總籲政院層級研商

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（中央社記者劉千綾台北25日電）第2次碳費費率審議會明天登場，工總表示，4月新電價平均調幅11%，當排碳有價化，可能引發綠色通膨，進一步推升物價，建議碳費須提高到行政院層級研商，並與產業充分溝通，各界未取得共識前勿貿然實施。

環境部將召開第2次碳費費率審議會，討論碳費費率方案，對此工總提出2大意見以及課徵碳費時的參採原則。

第1，課徵碳費取得共識前不能貿然實施。工總表示，4月新電價上路，平均調幅11%，勢必推升國內物價上漲，全年消費者物價上漲率（CPI）恐超過2%，當排碳有價化，部分成本可能會轉嫁到消費端，恐引發綠色通膨疑慮，訂定費率CPI影響納入考量，避免導致物價高漲，加劇通膨危機。

碳費目前預計明年1月1日開始徵收，工總指出，環境部提出碳費徵收方式，恐有損及經濟及國際競爭力之虞，課徵碳費議題須提高到行政院層級研商，並與產業充分溝通協調，尤其內閣520即將改組，各界未取得共識前不能貿然實施。

第2，碳費應能與國際接軌。工總表示，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）針對產品課徵碳邊境稅，但是台灣碳費機制的徵收方式，卻是針對企業組織，組織與產品是完全不同的2種設計機制，建議加速使碳費課徵與國際規範接軌，避免業者產品出口至國外仍需繳納碳關稅，造成重複負擔情形。

工總表示，徵收碳費應與台灣碳邊境調整機制同時實施。為避免碳洩漏，氣候變遷因應法第31條規定，環境部公告的事業進口產品可徵收碳稅（費），基於徵收碳費應參考國際間做法及考慮公平性原則，環境部應儘快完備碳邊境調整機制。

課徵碳費的參採原則方面，工總進一步指出，碳費涉及產業競爭力與國際貿易公平性等議題，政府應避免碳定價工具疊床架屋，勿對同一排放源同時實施碳排放交易與課徵碳費。

工總表示，碳費設計除考量減碳功能，應兼顧國際貿易的公平性及一致性，不能因為徵收碳費導致產業喪失競爭力。例如鋼鐵業冶金用煤及焦炭、水泥業石灰石，其排放量應予以免徵，避免面臨國際不公平競爭。

至於碳費費率制定，工總建議應先低後高、分階段滾動檢討，有學者指出新加坡開始徵收碳稅每噸新台幣約115元、日本折合新台幣大約每噸約61元，目的是避免初期對產業造成過度的衝擊。

工總也指出，鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織及半導體與面板顯示器等能源密集產業，早有減碳實績，環境部設計碳費配套制度時，應一併考量廠商先期投入自願減量的成果。

根據環境部規劃，廠商須達成自主減量計畫的指定目標，才能享有優惠費率。工總表示，應設計優惠費率的妥適級距，按指定目標達成度，享有不同的優惠，對廠商而言才有投入減碳足夠的誘因。（編輯：林興盟）1130325